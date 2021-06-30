Yakup Acar Caddesinin Asfaltlanmasında Sona Gelindi

YAKUP ACAR CADDESİNİN ASFALTLANMASINDA SONA GELİNDİYalova trafiğinin alternatif güzergahlarından olan Yakup Acar Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla Bursa Yolu, 400 Yataklı Devlet Hastanesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve bir çok noktaya ulaşım kolaylaşmış olacak.

YAKUP ACAR CADDESİNİN ASFALTLANMASINDA SONA GELİNDİ

Yalova trafiğinin alternatif güzergahlarından olan Yakup Acar Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla Bursa Yolu, 400 Yataklı Devlet Hastanesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve bir çok noktaya ulaşım kolaylaşmış olacak. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Kısa bir süre önce Yakup Acar Caddesi'nde başlamış olduğumuz çalışmalarda ilk olarak yağmur ve içme suyu, aydınlatma, telekom, mobesa vb. hatları çekildi. Ardından Yalova Belediyesi olarak yol genişletme ve tesviye çalışmalarını, yapmış olduğumuz dolgu ve terasman çalışmalarını tamamladık. 770 metre uzunluğunda ve 11 bin m2 alana sahip yol platformumuzu asfalt serimine hazır hale getirdik. Şuanda 'Bitümlü Temel Asfalt' dökümünü yapmaktayız. Bu çalışmamız bittiği an vakit kaybetmeden bordür taşları ve kaldırımları tamamlayacağız. Ardından 'Binder Asfalt' tabakası atacağız ve son olarak ise 'Aşınma Asfalt' dökümü yaparak yolumuzu hazır hale getireceğiz" dediler. Başkan Vekili Tutuk Saha Çalışmaları Yerinde İnceledi

Yaz mevsimi ile birlikte çalışmalarına hız veren Yalova Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk sahada incelemelerde bulundu. Şehir merkezinde devam eden çalışmaları yakından takip eden Başkan Vekili Tutuk'a, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman ile Volkan Dadaloğlu da eşlik etti. Şehit Osman Altınkuyu Caddesi ile Safran Yolu üzeri Tretuvar Çalışması, Türkan Saylan ve 62. Sokak'ta parke çalışmaları, Bağlarbaşı Mahallesi 161. ve 162. Sokakların açılması ve Bayraktepe Mahallesi Gökhan Sokak'ta parke çalışması ile Yakup Acar Caddesi (Çevre Yolu) asfalt serimi öncesi yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: Habermetre