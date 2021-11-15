YAKUP ACAR CADDESİ'NDE HUMMALI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yalova Belediyesi ekipleri, daha önceden binder tabakası (asfalt) atılan Yakup Acar Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Asfaltı tamamlanan caddede çevre düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz aylar içinde binder tabakası atılan Yakup Acar Caddesi'nde çalışmalar kaldırımların yenilenmesiyle devam edilmişti. Yapılan kaldırım çalışmasıyla birlikte caddenin her iki girişi ve orta refüjleri yenilenmişti. Son olarak ise aşınma tabaka asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi ekipleri; "Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz aylar içinde Yakup Acar Caddesi'nde çalışma başlattık. Yapmış olduğumuz çalışmalar periyodik olarak devam ediyor. İlk olarak alt temel malzemesi serildi. Akabinde Plentmiks temel malzemesi, asfalt dizaynımızın ilk tabakası olan bitümlü temel asfalt tabakası, ikinci tabaka asfaltımız binder tabakasının serimlerini gerçekleştirdik. Bu serim işlemlerimizin ardından caddenin kaldırımlarını yeniledik ve refüj çalışmaları yaptık. Son olarak ise son kat konfor tabakası olan aşınma tabakamızın asfalt serimini gerçekleştirerek yolumuzu bitirdik" dediler.

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