YAKUP ACAR CADDESİ BU AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE AÇILACAK

Yalova Belediyesi çözüm odaklı belediyecilik hizmetine, Yalovalıların en çok kullandığı güzergah olan Yakup Acar Caddesi ve Terminal çevresinde devam ediyor. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcısı Fatih Şahin sona yaklaşan çalışmaları yakından takip etti. Başkan Vekili Tutuk, bu ay içerisinde yolun açılacağının bilgisini verdi. Çözüm Üretilemeyen Sorunları da Çözüyoruz

Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Uzun yıllardır bakımsız kalan ve çözüm üretilemeyen caddemizde başlattığımız çalışmaları inceledik. Asfaltlama çalışmalarımızda son kısımdayız. Yalovamızın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Yakup Acar Caddemizin asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla kaldırım, refüj ve peyzaj düzenlemelerine başlayacağız. Yalovamızı hak ettiği değere 2023 hedefleri doğrultusunda ulaştırıyoruz. Yalovamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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