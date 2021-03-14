Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi
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Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi

14.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:17
Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ısınmak için mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ısınmak için mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyumadan önce ısınmak için yaktıkları mangalı evlerine alan 4 kişi, sabah saatlerinde kendilerini kötü hissedince ambulansa haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ç. (29), İ.K. (35), B.A. (32), O.B. (28) tedavi altına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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