Yaktığın meşale hiç sönmeyecek!

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirdi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önü törene katılan akademisyen, personel ve öğrenci ile doldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un anıta çelenk koyması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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