Yaktığı Meşalenin Aydınlığında İlerlemeye Devam Edeceğiz...

"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diyen Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini kapamasının ardından 83 yıl geçmesine rağmen milletinin kalbinde var olmaya, büyümeye devam etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın hiç beklemediği bir anda, büyük güçler tarafından işgal edilen ülkesinin bağımsızlığı için, bütün yoksunluklara rağmen mücadele başlatmış, kazanılması imkansız görülen savaşlardan zaferlerle çıkmış ve ardından çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur.

Devrimleriyle güçlendirdiği Cumhuriyet, O'nun en büyük eseridir ve milletine emanetidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretilerinden, ilke ve inkılaplarından ödün verilmeden, bilimin ışığında ilerlenmesiyle mümkün olacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk, karanlığın hüküm sürdüğü bir zamanda, milletine yol gösterecek dev bir meşale yakmıştır. Bu meşaleyi insanlık var oldukça beslemek ve yanar halde tutarak Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak, milletimizin en önemli vazifesidir.

Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur…

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 83. yıldönümünde her zamankinden fazla özlüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet