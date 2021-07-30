Yaktığı evini bankta oturup izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaktığı evini bankta oturup izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaktığı evini bankta oturup izledi Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5 katlı binanın 3. Katında ikamet eden şahıs, dairesini yakıp karşıdan izledi.

Yaktığı evini bankta oturup izledi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5 katlı binanın 3. Katında ikamet eden şahıs, dairesini yakıp karşıdan izledi. Apartmanda ikamet eden Kazakistan asıllı Masuma Sharobiddnova (27), dumandan etkilenince olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Dere Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 3.katında çıktı.

Bunalıma giren Selami T.(40), ikamet ettiği 3. Kattaki dairesini ateşe verdi. Evinden dışarı çıkan adam, sokakta evinin yanışını izledi.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartmanda ikamet eden Masuma Sharobiddnova dumandan etkilenerek fenalaştı. Kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ev sahibi Selami T.'yi bankta otururken buldular. Evi kendisinin yaktığını söyleyen Selami T. ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü 'Geliyorum beyler' oldu
Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü "Geliyorum beyler" oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaktığı evini bankta oturup izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 20:48:34. #1.16#

title