Yaktaş-Gerflor Ortaklığından Türkiye'ye 20 Milyon Euroluk Fabrika Yatırımı

Yaktaş-Gerflor'un ev sahipliğinde İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (SMD) tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Partisi yapı sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi. Gecede, Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut Gerflor'un 17'nci fabrikasını İzmir'de açacaklarını ve toplam yatırımın 20 milyon euro olacağını belirtti. İstanbul SMD Başkanı Sibel Dalokay Bozer ise kentsel dönüşüm ve yatay-dikey mimari konusundaki fikirlerini davetlilerle paylaştı.

Yaktaş Showroom'da gerçekleşen etkinlik Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut ve İstanbul SMD Başkanı Sibel Dalokay Bozer'in açılış konuşmalarıyla başladı.

"VİNİL ZEMİN DAHA HİJYENİK"

Sözlerine vinil zemin hakkında bilgi vererek başlayan Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut, "Türkiye'de muşamba adı altında başlayan sektörümüzün ismi ticari vinil zemin kaplamaları olarak yaklaşık 2000 yılından bu yana teknik şartname ve TSE normlarının artması sayesinde hijyen bir malzeme olarak anılmaya başlandı. Türkiye'de mermerden granite, duvardan duvara halıdan özellikle seramiğe çok geniş bir zemin pazarı var. Fakat vinil kaplamalarındaki ana konu hijyenik, antibakteriyel olması, mikrop üremesine ve yerleşmesine imkan vermeyen bir zemin olmasıdır. Bu nedenle vinil dünyada ve son yıllarda Türkiye'de aranan ve pazar payını sürekli yukarı çıkaran bir malzeme olmuştur" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SEKTÖRE GİRİŞ HASTANELERLE BAŞLADI"

Türkiye'de sektöre girişin hastanelerle başladığını belirten Yakut, "Daha sonra okullara, alışveriş merkezlerindeki dükkanlara, sinemalara, tiyatrolara özellikle de spor salonlarına yayılmaya başladık. Gerflor 1976 yılından beri Olimpiyat ve Dünya Şampiyonaları'nın resmi tedarikçisi durumunda. Türkiye'deki tüm hentbol, badminton ve voleybol branşlarındaki Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nın zeminleri de yine bu marka tarafından yapılıyor" dedi.

17'NCİ FABRİKA İZMİR'DE AÇILACAK

Türkiye'de özellikle kamu projelerinin gelişmesiyle sektörün 6-7 milyon metrekareye çıktığını ifade eden Yakut, "Özellikle hastane yatırımlarının artmasıyla Türkiye'de de bir fabrika açma girişimi başladı. Tüm fizibilite ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Gerflor'un dünyadaki 17'nci fabrikası Yaktaş İnşaat'ın yüzde 50 ortaklığıyla hayata geçecek. Bu sektörde, Türkiye'de hatta Orta Doğu'yu da içeren bu bölgede ilk kez bir homojen vinil zemin kaplama fabrikası üretime geçecek. Bu durum ihracat anlamında da Türkiye'ye katkı sağlayacaktır. Yatırımın bedeli 20 milyon Euro civarında olup lokasyon olarak da İzmir Liman bölgesinde konumlanacak. Bitiş tarihi ise 6 ile18 ay arasında değişecek" diyerek sözlerini noktaladı.

"ÖNEMLİ OLAN ALT YAPININ DOĞRU ŞEKİLLENDİRİLMESİ"

Bir sivil toplum kuruluşu olan İstanbul SMD'nin mimarların hizmetlerini topluma daha iyi anlatmak ve mimarlara daha iyi bir altyapı oluşturmak amacıyla kurulduğunu söyleyen Başkan Sibel Dalokay Bozer, yıl boyunca pek çok eğitim, panel, sergi gerçekleştirdiklerini ve İstanbul özelinde mimarlık öğrencileri için S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması düzenlediklerini belirtti. Mimaride binanın nasıl yapıldığından ziyade nasıl yerleştirildiği, kentsel ölçekte nasıl önlemler alındığı, altyapının nasıl kurgulandığının daha önemli olduğunu dile getiren Bozer, "Dikey veya yatay farketmez önemli olan insanların içinde sağlıklı yaşayabileceği doğru ve iyi mimariyi gerçekleştirebilmek. Kentlerde arsa talebi ve yoğunluk fazla olduğu için tüm yapıları yatay yerleştirmek çok zor. Böyle bir durumda arsa fiyatları ve gayrimenkul fiyatları çok artar. Bu çok kolay gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Burada yerine göre planlamalar yapılarak kimi yerlerde dikey mimarinin kimi yerlerde yatay mimarinin yoğunlaştığı projeler uygulanabilir. Esas olan iki şekilde de alt yapının doğru şekillendirilmesi" dedi.

Davetliler konuşmaların ardından David Şaboy'un DJ'liği ve Brenda Berin'in canlı performansıyla eğlenceli dakikalar yaşarken bir yandan da sektör hakkındaki son gelişmeleri değerlendirme fırsatı buldu. - İstanbul