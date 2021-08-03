Yakmaya çalıştığı evdeki kişiyi bıçakla yaraladı
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Yakmaya çalıştığı evdeki kişiyi bıçakla yaraladı

Yakmaya çalıştığı evdeki kişiyi bıçakla yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te komşusunun evini yakmaya çalıştığı iddia edilen kadın, tartıştığı kişiyi de bıçakla yaraladı.

Karabük'te komşusunun evini yakmaya çalıştığı iddia edilen kadın, tartıştığı kişiyi de bıçakla yaraladı.

Olay, Kapullu Caddesi'nde meydana geldi. Elif E. isimli kadın iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle evinin bitişiğinde bulunan komşularının evini yakmaya çalıştı. Alevleri fark eden komşular yangına müdahale ederek söndürdü. Daha sonra Elif E. ile komşuları arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çocuklarını korkuttuğu gerekçesiyle araya giren Muharrem Yıldız, Elif E. tarafından baldırından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yıldız, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan Elif E. ve ailesi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Yakmaya çalıştığı evdeki kişiyi bıçakla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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