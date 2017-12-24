Yaklaşık Yarım Asırdır Gazete ve Dergi Kupürü Arşivliyor

Bor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli 71 yaşındaki Yaşar Ekenel, 47 yıldır gazete ve dergi kupürü arşivliyor.



Bor ilçesinde yaşayan Ekenel, 1970 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'Siyonizm ve Masonluk' üzerine hazırladığı tezde yaptığı araştırma sırasında kupürleri toplamaya başladığını söyledi.



Uzun yıllardır kupür biriktirdiğini belirten Ekenel, şunları kaydetti:



"Bu koleksiyon merakı konuya bağlılıktan gelir. Yani o konuyu seviyorsan onunla ilgili dokümanları topluyorsun. Bunlar tesadüfi değil. Bu hastalıktır artık. Herkesin bir hastalığı vardır. Adam gece kalkıp sigara içiyorsa hastadır. Ben, günde beş gazeteyi on beş dakikada tarayarak okuyorum. Benim içimde bir heves, bir heyecan var, seviyorum."



Türk tarihinde isim yapmış insanların hayatını okuduğunu da aktaran Ekenel, "Okumaya ve yazmaya o kadar meraklıyım ki 1964 yılında lisede açılan şiir yarışmasında birinci oldum. Bir gömlek vermişlerdi. O zaman da naylon gömlek giymekte herkesin işi değildi. Ne kadar sevinmiştim. 1968'de arkadaşlarım İskilip'te gazete çıkarıyorlardı. Onların çıkardığı gazeteye 2 yıl hikaye yazdım. Yazdığım hikayelerin ilk nüshaları hala elimde." ifadelerini kullandı.



Kıl testere ve yakma sanatını da sevdiğini dile getiren Ekenel, şöyle konuştu:



"Ortaokul sıralarında bir hocamız bize kıl testere ve yakma sanatı çalışması öğretmişti. Vakit buldukça bu sanatlara ilişkin çalışmalar yaptım. Özellikle ben hurdaya atılmış tahta parçalarını kullanarak istediğim bir yazıyı yazarak değerlendiriyorum.



Mesela besmeleyi, balık, ibrik şeklinde hazırladım. Kullanılmayan kuru yemiş tabağı içine Allah, Muhammed ismi şeriflerini Arapça yazarak değerlendirdim. Ayrıca saman çöplerinden bir tablo üzerine besmele yazdım. Bunlar benim el emeğim, göz nurum. Bunlardan 33 eser hazırladım."