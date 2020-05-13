Yaklaşık iki aydır evden çıkmayan çocuklar parklara akın etti
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Yaklaşık iki aydır evden çıkmayan çocuklar parklara akın etti

Denizli'de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, aileleri ile park ve bahçelere akın etti.

Yaklaşık iki aydır evden çıkmayan çocuklar parklara akın etti
13.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:29

Denizli'de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, aileleri ile park ve bahçelere akın etti. Yaklaşık iki aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, saatin 11.00 olması ile kendilerini dışarıya attı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar izinli olarak 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıktı. Adeta parklara akın eden çocukların sevinçleri dikkat çekti. Aileleri gölgelik yeşil alanlarda çocuklarını izlerken çocukların kimisi bisiklet bindi, kimisi oyun alanlarında yaşıtlarıyla eğlendi. Oyun alanlarının aşırı kalabalık oluşu ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafe, maske kullanımı konularında uyarılarda bulundu. Okulların tatil olduğu tarih itibariyle dışarıya çıkmadığını söyleyen Cemre Özkan, "Okullar tatil olduğundan beri dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktığım için çok mutluyum, sevinçliyim. Evde biraz canım sıkılıyordu" dedi.

Veliler ise, "Her ne kadar son zamanlarda alışmış olsalar da çocuklar evde çok sıkılmıştı. Bu izin çok iyi oldu. Şimdi doyasıya oynuyorlar" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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