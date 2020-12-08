Yaklaşık bir yıl sonra koronavirüs salgınının başlangıç noktası Wuhan

Çin'in Wuhan kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 1 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı pazarı taze sebze, meyve, balık, kurbağa ve kaplumbağa satın almak için doldurdu.

Çin'in Wuhan kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 1 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı pazarı taze sebze, meyve, balık, kurbağa ve kaplumbağa satın almak için doldurdu.

Kentin büyük pazar yerlerinden birinde başlayan salgın, dünyanın büyük bölümünü hala etkisi altında tutarken, Wuhan'da hayat büyük ölçüde normale döndü.

Pazardaki balık ve sebze satıcılarından Nie Guanghzhen, "Korkmuyorum, korkacak ne var ki?" diyor. Nie ve diğer tezgah sahipleri, alıcılar için balıkları temizliyor.

Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan ve 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olan salgında Wuhan'ın oynadığı rol konusunda çok fazla bilgi yok.

Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütünü, geçen yıl 31 aralık'ta bir "viral zattürre" konusunda uyarmışlardı. Bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.

11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.

Önlemler işe yaradı ve Wuhan birkaç aydır kentten bulaşan bir vaka bildirmedi.

Kentteki toparlanma, yeni yıla girerken diğer büyük dünya ekonomileriyle büyük bir tezat oluşturuyor. ABD'de sağlık sistemi büyük bir baskı altında. Sadece geçen hafta ABD'de 15 bin kişi öldü.

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