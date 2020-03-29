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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Ekonomi

Yaklaşık 400 bin evde Turkcell farkıyla ders işlendi

Her gün yaklaşık 400 bin evdeki öğrenci ve öğretmeni online sınıflarda buluşturan Turkcell'in sabit internet kullanımı bir haftada yüzde 40 artış kaydetti.

29.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:58
Yaklaşık 400 bin evde Turkcell farkıyla ders işlendi

Her gün yaklaşık 400 bin evdeki öğrenci ve öğretmeni online sınıflarda buluşturan Turkcell'in sabit internet kullanımı bir haftada yüzde 40 artış kaydetti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs günlerinde evde eğitim ve evde iş hayatı için destek veren Turkcell, #EvdeHayatVar diyerek Türkiye'nin yanında duruyor. Turkcell, güçlü altyapısı üzerinden evlere kadar sunduğu ışık hızında fiberle kullanıcılarına kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Her gün yaklaşık 400 bin evdeki öğrenci ve öğretmeni online sınıflarda buluşturan Turkcell'in sabit internet kullanımı bir haftada yüzde 40 arttı. Ayrıca Turkcell fiber müşterileri, Türkiye'nin resmi dijital eğitim platformu EBA içeriklerine 100 Mbps yükleme ve 100 Mbps indirme hızıyla anında ve kesintisiz ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, yaklaşık 1,5 milyon haneye fiber internet götürdüklerini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Turkcell olarak güçlü fiber altyapımız ile milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kez daha görmüş olduk ki yüksek hızlı, kesintisiz internet bağlantısı ülkemiz için çok büyük önem taşıyor. Dünyayla aynı anda Türkiye'de başlattığımız fiber çağı sayesinde bugün vatandaşlarımız evlerinde eğitimlerine, iş hayatlarına kesintisiz olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fiberi tercih eden müşterilerin sayısında normal döneme göre haftalık yüzde 50 artış yaşadıklarını aktaran Özata, şunları kaydetti:

"Kesintisiz eğitim için öğretmen ve öğrencilerimizin yükleme ve indirme hızını tarifelerinden bağımsız olarak 100 Mbps'ye çıkardık. İlk hafta internet kullanım alışkanlıklarına baktığımızda ise genel itibarıyla yüzde 40 artış gözlemlerken, bazı saatlerde yüzde 80-90 artışlara rastladık. Fiberimizin olmadığı yerlere ışık hızında interneti götürdüğümüz Superbox çözümümüze ise bir haftada gelen talep yüzde 100 arttı. Öğrencilere ve çalışanlara taşınabilir olmasıyla büyük kolaylık sağladığımız Superbox'ın 24 saat içerisinde kurulumunu gerçekleştirerek bu kritik dönemde hayatın evden devam etmesine katkı sağladık. Ayrıca, mobil uygulamasının yanı sıra fiber altyapımız üzerinden hizmet verdiğimiz TV+'ta da EBA TV'ye yer vererek tüm kanallarımızı herkese açık hale getirdik. Bu sayede bir haftada TV+ izleme süresi yüzde 10 arttı. Güçlü altyapımız ve bu altyapı sayesinde hizmet verdiğimiz ürün ve servislerimizle bu zor günlerinde ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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