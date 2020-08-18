Yaklaşık 40 milyon tebligat elektronik ortamda yapıldı
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Yaklaşık 40 milyon tebligat elektronik ortamda yapıldı

Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılında ihtiyari olarak uygulanmaya başlanan ve 1 Ocak 2019'da da zorunlu hale getirilen elektronik tebligat uygulamasıyla yaklaşık 40 milyon tebligat elektronik ortamda yapıldı.

Yaklaşık 40 milyon tebligat elektronik ortamda yapıldı
18.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:31

Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılında ihtiyari olarak uygulanmaya başlanan ve 1 Ocak 2019'da da zorunlu hale getirilen elektronik tebligat uygulamasıyla yaklaşık 40 milyon tebligat elektronik ortamda yapıldı. Böylece 502 milyon lira tasarruf edilirken, yaklaşık 25 bin ağaç da korunmuş oldu.

Elektronik tebligat uygulaması Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik olarak hizmete sunuldu. Uygulama 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Uygulamanın başladığı günden 15 Ağustos 2020'ye kadar 39 milyon 236 bin 761 tebligat elektronik ortamda yapıldı. Böylece 502 milyon 115 bin 332 lira tasarruf edildi. Tebligatların elektronik ortamda yapılmasıyla bin 400 tona yakın kağıt tasarrufu sağlandı. Bu sayede yaklaşık 25 bin ağaç da korunmuş oldu. Üstelik posta yoluyla yapılan gönderimlere kıyasla e-tebligatın daha hızlı olması zamandan da tasarrufun yolunu açtı.

Elektronik tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, elektronik tebligat saniyeler içerisinde alıcıya ulaşarak zaman kaybının da önüne geçmiş oluyor. Böylece bir yandan vatandaşların bütçesine de katkı sağlarken, diğer yandan da hak kayıplarının ya da vatandaşın cezai işleme maruz kalmasının da önüne geçilmiş oluyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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