Yaklaşık 3 bin yıllık Erciş üzümü için yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor
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Yaklaşık 3 bin yıllık Erciş üzümü için yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor

Yaklaşık 3 bin yıllık Erciş üzümü için yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor Van'ın Erciş ilçesine has 3 bin yıllık endemik üzümün yaygınlaştırılması için çileğinden 150 bin adedinin ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

21.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:03

Yaklaşık 3 bin yıllık Erciş üzümü için yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesine has 3 bin yıllık endemik üzümün yaygınlaştırılması için çileğinden 150 bin adedinin ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Kaymakamlığının katkılarıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde mühendislerce 150 bin Erciş üzümü çeliği yetiştiriliyor. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 3 bin yıllık üzüm bağlarının yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Tespitlerimize göre 15 bin tane kök olan bu bağlarımızı bu sene biz Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığımız, Van Tarım ve Orman İl Müdürü ve Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber bir proje başlattık. 150 bine yakın çeliği çiftçilerimize Allah'ın izniyle bedava dağıtacağız. Erciş üzümünün geliştirilmesi ve yaygınlaşması için mücadele ediyoruz. Her yıl bunu inşallah geliştireceğiz, emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan endemik Erciş üzümünün yaygınlaşması projesini hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bizim en büyük hedefimiz, çok büyük bir ekonomik değer olan ve aynı zamanda kültürel mirasımız olan üzümün yaygınlaşmasıdır. Üzümün daha fazla yaygınlaşması ve ticari bir değer olarak daha çok ön plana çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 bin yıllık Erciş üzümü için yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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