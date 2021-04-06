YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİNİN KULLANDIĞI ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞI YENİLENDİ

Her gün yaklaşık 200 bin kişinin kullandığı Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Temizken Güzel Projesi kapsamında yenilendi.

Her gün yaklaşık 200 bin kişinin kullandığı Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Temizken Güzel Projesi kapsamında yenilendi. Yoldan geçen araçların sebep olduğu hava kirliliğine karşı kendini ve havayı temizleyen boya ile duvarları yeniden renklendirilen durağa aynı zamanda, zemin bilgilendirme ve yönlendirmeleri sistemi, yeşil bitkiler ve atık ayrıştırma kutuları da eklendi.

'Temizken Güzel' projesini hayata geçiren ev bakım markası Cif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle günlük 200 bin kişinin kullandığı, İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma duraklarından Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nı yeniledi. İstanbul için toplu taşıma ağının kalbi niteliğindeki Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda yapılan çalışmalar, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz'ın katıldığı çevrimiçi bir toplantıda anlatıldı. Toplantının moderatörlüğünü ise Cif marka elçisi oyuncu Doğa Rutkay Kamal gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU, 'DUYARLI KURUMLAR VE BİREYLER KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR'

'Temizken Güzel' projesiyle ilgili düşüncelerini anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlarla toplumsal fayda yaratacak, sosyal yaşamı keyifli hale getirecek, şehrin havası ve suyuna sahip çıkacak işler yapmayı önemli buluyoruz. Bu anlamda Temizken Güzel son olarak Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda yapılan çalışmalarla da çok değerli bir proje oldu. Zincirlikuyu'nun yaşadığı dönüşüm İstanbulluların çok daha olumlu bir deneyim yaşamasına fayda sağlayacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi toplumun katıldığı, kitlesel bir yönetim anlayışını başlatmak zorundayız. Toplumsal yönetimde en önemli husus ortak akıl sürecinin devreye alınması. Duyarlı kurumlar ve bireyler katılımcı yönetim anlayışımızı güçlendiriyor. Bu şehirde yaşayan herkesin İstanbul'un yönetiminde söz sahibi olduğunu bilmesini istiyoruz. Bunun somut bir örneği olan Temizken Güzel projesinde İBB ve Unilever'in katkılarıyla kalıcı bir çözüm ve bilinç oluşturduk. Bu adımın diğer kurumların da katılımını güçlendireceğini düşünüyorum.' dedi.

KENDİNİ VE HAVAYI TEMİZLEYEN BOYA KULLANILDI

Durağın yenileme çalışmalarında, yoldan geçen araçların sebep olduğu hava kirliliğine karşı kendini ve havayı temizleyen boya ile duvarlar yeniden renklendirildi. Ayrıca gün ışığı tonlarında doğal aydınlatma da kullanıldı. Durakta yaşanan yaya trafiğini rahatlatmak için zemin bilgilendirme ve yönlendirmeleri sistemi ve yeşil bitkiler durağa eklenen diğer unsurlar oldu. Bunlara ek olarak Cif Çöpkapar'lar tarafından İstanbul Boğazı'ndan toplanan atıklar da denizlerdeki kirliliğe yönelik bilinci artırmak için Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda sergileniyor.

ÇÖPKAPAR'LAR 6 AYDA 10 TON ATIK TOPLADI

Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, toplantıda Temizken Güzel projesinin 6 aylık sonuçlarına da değindi.

Yılmaz, 'Unilever olarak iklim, çevre ve sosyal konularda verdiğimiz taahhütleri önemsiyoruz. Temizken Güzel'in ilk 6 ayına dair yaptığımız değerlendirmeye baktığımız zaman sonuçlardan gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye'nin çok sevdiği ve ilgi gösterdiği Cif Çöpkapar'larımızla bugüne kadar İstanbul Boğazı'ndan 10 ton atık topladık. Bu atıkların geri dönüştürülmesi ile Sıfır Atık hesaplamalarına göre 164,02 varil petrol ve 412,56 kilogram sera gazı tasarrufu sağlamış olduk' dedi.

'DESTEK SÖZÜ' İLE ÇÖPKAPARLAR KULLANIMA GİRECEK

5 yeni Çöpkapar'ın da hazır olduğunu dile getiren Yılmaz, 'Her 100 bin 'destek sözü' ile bir Cif Çöpkapar daha kullanıma girecek. Şehirlerin, mahallelerin, sokakların temizlik ve bakımında herkesin üzerine düşen bir rol olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda tüm Türkiye'yi temizkenguzel.com internet sitesinden daha temiz şehirler için destek sözü vermeye davet ediyoruz. Her 100 bin söz için bir yeni Çöpkapar daha denizlerle buluşuyor? diye konuştu.

CİF ŞİŞELERİ TOPLANAN ATIKLARDAN ÜRETİLECEK

Boğaz'dan toplanan atıklardan yeni Cif şişelerinin üretileceğine dikkat çeken Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: 'Bu atıkların önemli bir kısmını oluşturan plastik atıkların geri dönüşümü ile ürettiğimiz Cif şişeleri çok yakında raflarda tüketicilerle buluşacak. Cif markamızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi ile yaptığı amaç birliğinin döngüsel ekonomi açısından hepimizi gururlandıran örnek bir sonuca dönüştüğünü söyleyebilirim.'

Projenin çok yoğun ilgi gördüğünü ve Türkiye'nin dört bir yanından pek çok il ve ilçe belediyesinin, şirketlerin iş birliği için temasa geçtiğinden de bahseden Yılmaz, 'Projenin gelecek dönemi için Türkiye geneline ulaşacak ve yaşadıkları şehirlerde fark yaratmak adına halkın da doğrudan dahil olabileceği yeni planlar üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı