24.09.2019 15:30

Yaklaşık 20 bin 'güvensiz' ürün imha edildi

'Kirlilik raporu' çarpıcı sonuçlar verdi

İSTANBUL - 2019 yılı ilk 9 ayında iç piyasada yapılan denetimler sonucu toplamda 19 bin 849 ürün 'güveniz' olarak teyit edildi. Söz konusu ürünler toplatılarak imha edildi.

Ticaret Bakanlığı, oyuncak, kırtasiye ve tekstilde sağlığı tehdit eden 'Kirlilik Raporu'nu açıkladı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin iştiraki EKOTEKS tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu, 'Sürdürülebilir Temiz Bir Dünya İçin Yeni Yaklaşımlar' teması ile bugün Dış Ticaret Merkezi'nde yapıldı.

Sempozyumda oyuncak, kırtasiye, tekstil ile ayakkabı ürünlerindeki kanserojenler başta olmak üzere insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik yapılan 'kirlilik denetimlerinin' sonuçları açıklandı. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan ile İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş 1 yıl boyunca yapılan denetimlerde ortaya çıkan son derece çarpıcı rakamları anlattı.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, 'piyasa gözetiminde güvensiz ürüne sıfır tolerans' sloganıyla 2019 yılı ilk 9 ayında iç piyasada denetlenen ürünlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazır giyim, tekstil, deterjanlar, oyuncaklar, kırtasiye ürünleri gibi günlük hayatta sıkça rastlanan ürünlerin bakanlık tarafından denetlendiğinin altını çizen Karaaslan, çarpıcı bilgiler verdi.

İç piyasada denetimler sonucu zararlı olduğu saptanan ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığını, piyasaya dağıtılan ürünler ise toplatıldığını belirten Karaaslan, toplatılması zor olan ürünlerin ise bertaraf edildiğinin altını çizerek, toplatılan yaklaşık 20 bin ürünün bir kısmın kanserojen maddeye rastladıklarını, bir kısmında ise çocuklar açısından risk teşkil edecek bir takım unsurların tespit edildiğini belirtti.

Karaaslan, yaz döneminde özellikle çocukların sıkça kullandıkları yüzme yardımcıları ile ilgili bu yıl önemli tespitlerde bulunduklarının altını çizerek, "Bu yüzme yardımcılarının bir bölümünün çocukların kolaylıkla alabora olabileceklerini saptadık. Sadece toplattığımız 12 bin civarındaki ürün bu gruba ait. Geriye kalanlar da bir takım zararlı ürünler" diye konuştu.

2019 ilk 9 ayında 1 milyon 601 bin 187 denetlenen üründen 19 bin 849'unun 'güveniz' olarak teyit edildiğini vurgulayan Karaaslan, tekstil grubunda sıfıra yakın güvensizlik bulunduğunu söyledi. Tekstil grubundaki 262 bin üründen 2 bin 670'inde güvensizlik tespit ettiklerini, güvensiz olarak tespit edilen ürünlerin sadece 40 tanesinin düğmeden kaynaklı kurşun maddesinden dolayı toplatıldığını geri kalan ürünlerin ise uzun kordon ve bağcıklardan dolayı zararlı görüldüğünü kaydetti.

Tüketiciler için zararlı görülen ürünlerden bir diğeri ise ayakkabılar oldu. Karaaslan denetlenen 7 bin 410 ayakkabıdan 182 bebek ayakkabısının kurşun maddesi tespit edildiği için güvensiz olarak tespit edildiğini belirtti.

Karaaslan'ın verdiği bilgilere göre 204 bin 576 kırtasiye ürünün 5 bin 97'sinde güvensizlik mevcut ancak kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 54 iken bu yıl yüzde 2, 49'a geriledi. Karaaslan, toplatılan 5 bin 97 ürünün merdiven altında üretim yapan bir üreticiye ait olduğunu söyledi.

Deterjan ve hava aromatize edici ürünlerin de denetlemeye tabii tutulduğundan bahseden Karaaslan, bu ürünlerin kimyasal ürünler olmasına rağmen güvenlikleriyle ilgili bir sıkıntıya rastlamadıklarını vurguladı.

Karaaslan, ancak tüketicinin doğru bilgilendirilmesiyle, doğru kullanım bildirimleriyle bir takım eksiklerin bulunduğunu tespit ederek bu ürünlerde etiket düzenlemesi yaptıklarını kaydederek deterjanda 550 bin 401 üründen 88 bini, oda spreylerinde ise 204 bin ürünün 30 bin 758'sinde etiket düzenlemeleri yapıldığını belirtti.

Meral Karaaslan, son olarak tüketicilere seslenerek, "Tüketicilerimizi her zaman merdiven altı üretimlerden uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Ayrıca bu yaptığımız denetim sonuçlarını da bakanlığımızın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyoruz. Tüketicilerimiz GÜBİS'i takip ettikleri zaman toplattığımız ürünleri çok net olarak görebiliyorlar. Bu siteyi takip etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

2 milyona yakın ithal ürün ülkeye sokulmadı

Sempozyumda konuşan Ticaret Bakanlığı İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş'in verdiği bilgilere göre de 2017-2019 yılları arasında mevzuata uymayan 1 milyon 926 bin 693 adet ürün ülkeye girmeden tespit edilip bertaraf edildi. Bu yıl ithal ürünlerdeki 'kirli' numune oranında dikkate değer bir artış var. Geçen yıl yüzde 0,7 olan 'kirlilik' oranı bu yıl yüzde 1,10'a yükseldi.

Zararlı ürünlere yönelik denetimler sürüyor.

Kaynak: İHA