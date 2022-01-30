EDİRNE (AA) - Avrupa Atletizm Birliğinin faaliyet takviminde yer alan Edirne Maratonu'nda yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin atlet, "2022 Edirne Yılı" için koşacak.

Edirne Maratonu, 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Organizasyona katılmak isteyen sporcular, 10 kilometre, 21 kilometre yarı maraton ve 42 kilometre maraton koşuları için "edirnemaratonu.com" adresinden kayıtlarını yaptırmaya başladı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve maraton koordinatörü Önder Akdağ, AA muhabirine, önceki yıllarda Türk Yunan Bulgar Dostluk Derneği olarak 6 kez "Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu" düzenlediklerini söyledi.

2022 Edirne Yılı'na özel koşulacak maratonun uluslararası nitelikte olacağını anlatan Akdağ, "Türkiye'de 5 ilde maraton gerçekleştiriliyor. Edirne'nin adını yazdırarak sporda da var olduğumuzu göstermek için sahadayız. Tüm sporseverleri maratonumuza davet ediyoruz. Maratona yerli, yabancı yaklaşık 2 bin sporcunun katılmasını bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız spor turizmini çok önemsiyor. Edirne ile ilgili turizm mastır planları hazırlanıyor. Edirne Maratonu bu planların içerisinde yer alıyor." diye konuştu.

Balkan ülkeleri başta olmak üzere, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre'den maratona katılanların olacağını anlatan Akdağ, "Avrupa Birliği ülkesi olmayan ama faaliyet takvimini takip eden Afrika ile Tayvan'dan gelecek sporcular da maratonda yer alacak. Dünyanın her yerinden sporcular sistem üzerinden kaydolup, organizasyonda koşma hakkına sahipler." ifadelerini kullandı.

Akdağ maratonda Pazarkule Sınır Kapısı'ından sembolik bir geçiş yapıp, oradan dönülüp, başlangıç noktasına gelineceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Pazarkule'den sembolik bir çıkış yapacağız, dönüşte yarı maraton koşanlar her zamanki güzergahı kullanacak ama maraton koşanlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden Kapıkule Sınır Kapısı istikametine devam ederek Kapıkule'de pasaport noktalarını geçip Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ortak toprağı olan tampon bölgeye gelecekler. Edirne Maratonu, üç ayrı ülke toprağından geçen bir organizasyon olma özelliği taşıyor."

Akdağ, parkur ölçümlerinin devam ettiğini, tamamlandığında Avrupa Atletizm Birliğinin onayına gönderileceğini sözlerine ekledi.