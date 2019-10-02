Yaklaşık 150 kilogram olan domuzu avladılar

02.10.2019 21:45

Sinop'un Erfelek ilçesinde, bölgedeki vatandaşlara büyük zararlar verdiği öğrenilen domuz avlandı.



Sinop'un Erfelek ilçesi Veysel köyünde yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avcılar avladı. Köylülere rahat bir nefes aldıran avcılar, avladıkları domuzu köye yakın bir noktaya kadar getirdi. Avladıkları domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılara, köylüler teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İHA