Yaklaşık 13 milyon metrekare Hazine arazisi, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için kiraya verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tıbbi, aromatik bitki ve süs bitkisi yetiştirilmek üzere geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında 39 ilde toplam 12,9 milyon metrekare Hazine arazisi kiralandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tıbbi, aromatik bitki ve süs bitkisi yetiştirilmek üzere geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında 39 ilde toplam 12,9 milyon metrekare Hazine arazisi kiralandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlık, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere, 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiralamaya devam ediyor. Arazilerin bir dönümü, ortalama 20 lira bedelle kiraya verildi.

Bu kapsamda, 2020 ve 2021'in ilk 6 ayında, Balıkesir'de 2,4 milyon metrekare, Kütahya'da 2,1 milyon metrekare, Mardin'de 1,3 milyon metrekare olmak üzere 39 ilde toplam 12,9 milyon metrekare Hazine taşınmazı, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiralandı.

Kiralamalarda, tıbbi aromatik bitkiler arasında en çok talep lavantaya geldi. Yaklaşık 8 milyon metrekare arazi, lavanta yetiştirilmek üzere kiralandı.

Kiralama süreci nasıl işliyor?

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor.

İlan edilen taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildiriliyor, bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlara da aynı süre içerisinde uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor.

Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere ilan edilen aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde, kiralama başvurusunda bulunanlar arasında seçim yoluna başvuruluyor. Burada da belli kriterler üzerinden puanlama yapılıp, en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalanıyor.

Kiralamalarda kadın girişimciler ve genç çiftçilere öncelik

Puanlama sisteminde, kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbi aromatik süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif ve benzeri gibi üretici örgütleri artı puan alarak, kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları, Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi "www.milliemlak.gov.tr" üzerinden elektronik olarak da yapılabiliyor.

Başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunulup bulunulmadığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yıllık olarak denetleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş