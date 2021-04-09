Yaklaşan ramazan ayı öncesi İstanbul'da gıda denetimi artırıldı

Ramazan öncesi özellikle un ve unlu mamullerin üretim yapıldığı üretim yerlerinde İstanbul Tarım Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından İstanbul Tarım Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca başkanlığında gıda denetimleri uygulanıyor.

Ramazan öncesi özellikle un ve unlu mamullerin üretim yapıldığı üretim yerlerinde İstanbul Tarım Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından İstanbul Tarım Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca başkanlığında gıda denetimleri uygulanıyor.

Bağdat Caddesi'nde bulunan Tarım Orman İl Müdürlüğü'nden hareket eden denetim ekipleri Ümraniye'de bir unlu mamuller fırınında denetim yaptı.

İşletmenin imalathanesini denetleyen Karaca, işletme sahibine hijyen ve toplum sağlığına tehdit oluşturan aksaklıkları ifade etti.

İşletmedeki sorunlar hakkında tutanak tutulurken, gıda denetim ekipleri ürünlerden numuneler aldı. Numunelerde yapılacak analizlerin ardından gerekmesi halinde iş yerine yaptırım uygulanacak.

"Sonuca göre işlem uygulayacağız"

Denetimin ardından konuşan Karaca, yaklaşan ramazan ayı öncesinde 39 ilçedeki gıda denetim ekiplerinin hummalı bir çalışma içine girdiğini ifade ederek, "Bugün için unlu mamuller ve ekmek üreten işletmeleri denetliyoruz 725 denetçimizle. Biz de bugün Ümraniye'de denetime geldik." dedi.

Karaca şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız denetimde ham madde deposunda ve üretim hattında birtakım eksiklikler tespit ettik. Bu eksiklikler için insan sağlığını direkt etkileyecek büyük bir eksikliği yoksa işletmelerimize süre veriyoruz. İşletme sahibine 15 gün süre verdik. Bu süre sonunda eğer o eksikliklerini giderirse herhangi bir idari işleme maruz kalmayacak. Gidermezse o zaman işlem uygulayacağız.

Ayrıca pasta ve poğaçadan numune aldık. Onunla ilgili olarak da uluslararası sertifikasyona ait İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'müze gönderdik. Orada gerekli mikrobiyolojik, katkı kalıntı ve tüm analizleri yapılacak. Bize sonuçları bildirecekler, o sonuca göre de işlem uygulayacağız."

Numunelerde yapılan analizlerde renklendiricilerle karşılaşabildiklerini ifade eden Karaca, zehirlenmelere sebebiyet veren vakaların görülebildiğini söyledi.

Gramaj denetiminde zaman zaman eksikliklerle karşılaştıklarını aktaran Karaca, bu durumda da ilgili yasal müeyyideyi uyguladıklarını kaydetti.

2021'de 814 işletme hakkında 6 milyon 337 bin lira idari işlem uygulandı

Karaca, 2020 yılında 215 bin 916 denetim yaptıklarını belirterek, bunlarda 5 bin 233 numune aldıklarını söyledi. 543 numunede uygunsuzluk tespit ettiklerini anlatan Karaca, 74 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Karaca şunları kaydetti:

"Bu yıl 70 bin 500 denetim uyguladık. 2 bin 165 olumsuzluk var. Yine bin 785 numune aldık. 116 tanesi olumsuz çıktı. 814 işletme hakkında da 6 milyon 337 bin lira idari işlem uyguladık. 15 işletme hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk İstanbul özelinde."

Karaca, denetimleri yoğun bir tempoyla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan