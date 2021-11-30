Yaklaşan kış mevsimi öncesi sürücülere kış lastiği uyarısı - Haberler
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Yaklaşan kış mevsimi öncesi sürücülere kış lastiği uyarısı

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Yaklaşan kış mevsimi öncesi sürücülere kış lastiği uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle Başkentlileri gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle Başkentlileri gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Duyuruda "Soğuk havaların kendini gösterdiği bu günlerde önleminizi almanızı, güvenliğiniz için araçlarınıza kış lastiklerinizi takmanızı önemle rica ederiz" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik tahminlere göre ani şekilde düşmesi beklenen sıcaklıklar ve beklenen kar yağışı öncesi Başkentlileri uyardı. Yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşların önlemlerini almasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı beklenmeden kış lastiklerinin takılmasını istedi.

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Led ekranlar başta olmak üzere trafik ekranları aracılığıyla da Başkentlileri uyaran Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Soğuk havaların kendini gösterdiği bu günlerde önleminizi almanızı, güvenliğiniz için araçlarınıza kış lastiklerinizi takmanızı önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

(Oğuzhan Halil Özbek/ İHA)

Yaklaşan kış mevsimi öncesi sürücülere kış lastiği uyarısı

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