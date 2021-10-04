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Yaklaşan kış ayları ile birlikte limon satışları arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yaklaşan kış ayları ile birlikte limon satışları arttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kış aylarının yaklaşması ile birlikte C vitamini deposu olan limonun satışı da artış gösterdi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde kış aylarının yaklaşması ile birlikte C vitamini deposu olan limonun satışı da artış gösterdi.

Vatandaşlar hem Korona virüs salgınından korunmak hem de yaklaşan kış ayları ile birlikte gelen soğuk havalara karşı hastalanmamak için bağışıklık sistemini güçlendirici doğal ürünlere yöneliyor. İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımızı koruyarak hastalıklara karşı dirençli olmamızda önemli rol oynayan doğal gıdaların satıldığı semt pazarlarında limon en çok satılan ürünlerin başında yer alıyor. Vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlayarak savunma sistemini güçlendiren C vitamini içeren ve sofraların vazgeçilmezi limonun artan satışları pazarcıların da yüzünü güldürüyor.

Korona virüs ile birlikte limonun değerinin bir kat daha arttığını kaydeden pazarcı Fatma Durak, "Limonun insan vücuduna faydaları saymakla bitmez. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve içerdiği C vitamini ile vücuda enerji veren limon yıllardır güz ayları ve kış döneminde vatandaşların fazlaca tükettiği gıdalar arasında bulunuyor. Soğuk havaların yavaş yavaş kendini hissettirmesi ile birlikte hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşların limona olan ilgisi fazlalaştı. Korona virüs ile birlikte bu bir kat daha arttı. Sağlığını düşünenler ve doğal yönden beslenerek vitamin almak isteyenler en fazla limonu tercih ediyor. Kilosunu 8 liradan satıyoruz. Çok şükür işlerimiz de gayet güzel" dedi. - AYDIN

Yaklaşan kış ayları ile birlikte limon satışları arttı

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Haber: Yaklaşan kış ayları ile birlikte limon satışları arttı - Haberler
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