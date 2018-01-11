Yakıtı Bittiği İçin Halatla Çekilen Otomobil Sürücüsüyle 6 Metrelik Uçuruma Düştü

Yakıtı bittiği için halatla çekilen otomobil sürücüsüyle 6 metrelik uçuruma düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te benzini bitmesi nedeniyle başka bir araçla çekilen otomobil, halat kopunca direksiyonu kilitlendi. 6 metrelik uçurumdan düşen aracın sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Et Balık Kurumunda kasaplık yapan 26 yaşındaki Mehmet G., servis yapmak için iş yerinden çıktığı esnada art arda gelen aksiliklerden yakasını kurtaramadı. Önce kendisine ait 34 GF 5090 plakalı otomobiline bindiğinde benzini olmadığını fark eden Mehmet G, yaklaşık 600 metre uzaklıktaki benzin istasyonuna kadar aracını halatla çektirmek istedi. Aniden kopan halat nedeniyle panik yaşayan Mehmet G, otomobilin kontrolünü kaybetmemek için direksiyona sarıldı. Bu kez de kilitlenen direksiyon nedeniyle zor anlar yaşayan Mehmet G, yoldan çıkan aracıyla birlikte yaklaşık 6 metrelik uçurumdan düştü. sürücü Mehmet G, takla atarak ters dönen aracında sıkıştı. Talihsiz kasap, bu kez çevredeki vatandaşların yardımı ile sağ olarak sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Mehmet G'nin yeni satın aldığı otomobilin borcunu bitirmediği ve taksitlerini ödediği belirtildi.