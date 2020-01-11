Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar
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Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Gaziantep'te çaldıkları otomobili yakıtı bittikten sonra terk eden 4 şüpheli yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

11.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:43
Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

'te çaldıkları otomobili yakıtı bittikten sonra terk eden 4 şüpheli yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto ekipleri 2 Ocak 2019 Perşembe günü Şahinbey ilçesinde meydana gelen faili meçhul oto hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çaldıkları aracı yakıtı bittikten sonra terk ettiği, aynı aracın başka şüpheli şahıslar tarafından çekiciyle alınarak götürüldüğü tespit edildi.


Yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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