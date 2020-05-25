Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti
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Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti

Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti TOKAT'ta, uygulama noktasına yakın yerde aracının yakıtı biten Kaan Adil Öztürk'e (43) polis memurları yardım etti.

Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti
25.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:35

Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti

 

TOKAT'ta, uygulama noktasına yakın yerde aracının yakıtı biten Kaan Adil Öztürk'e (43) polis memurları yardım etti. Polisler, Öztürk'ün aracını 750 metre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonuna kadar itti. 

Tokat'ın Zile ilçesinde, Huzurevi önünde sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapan polis memurları, karşı tarafta 60 ZS 090 plakalı hafif ticari aracın durduğunu fark etti. Aracın uygulama noktasından kaçacağını düşünen polis memurları, yanına gittiklerinde Kaan Adil Öztürk yönetimindeki aracın yakıtının bittiğini, sürücünün besicilikle uğraştığını ve izin belgesinin olduğunu gördü. Polis memurları, vatandaşın mağdur olmaması için aracı bulunduğu yerden 750 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna kadar iterek yardım etti. Yakıtını alan Öztürk, hayvanlarının yanına geri döndü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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