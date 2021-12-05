Son dakika haber | İntihar girişimi gibi araç kurtarma operasyonu: Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İntihar girişimi gibi araç kurtarma operasyonu: Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İntihar girişimi gibi araç kurtarma operasyonu: Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler Ölüme davetiye çıkaran gençler, o anları kayda aldı Antalya'da iki genç, karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiler.

ANTALYA (İHA) - İntihar girişimi gibi araç kurtarma operasyonu: Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler

Ölüme davetiye çıkaran gençler, o anları kayda aldı

ANTALYA - Antalya'da iki genç, karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiler. Ölüme davetiye çıkaran gençler bununla da kalmayarak o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Olay, gece saatlerinde Serik-Gebiz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı araç yol üzerinde yakıtı bitti. Bunun üzerine genç olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa süre sonra gelen gençler, aracı ittirerek götürme kararı aldı. Başka bir aracın kaputuna oturan iki genç, ayakları ile önlerinde bulunan aracı ittirdi.

Gençlerin süratli şekilde gittikleri ve adeta ölüme davetiye çıkardığı görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençler, o anları bir de telefon ile kayda aldılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Son dakika haber | İntihar girişimi gibi araç kurtarma operasyonu: Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler

Son dakika haber | İntihar girişimi gibi araç kurtarma operasyonu: Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler

Son dakika haber | İntihar girişimi gibi araç kurtarma operasyonu: Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler

Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

 Sarallar suç örgütü üyesi başkası adına düzenlenen kimlikle yakalandı

Sarallar suç örgütü üyesi başkası adına düzenlenen kimlikle yakalandı

 Evden kaçıp 3 ayrı iş yerini soydu, parayı bulunca sevinçten böyle oynadı

Evden kaçıp 3 ayrı iş yerini soydu, parayı bulunca sevinçten böyle oynadı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title