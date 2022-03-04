Yakıt tankının içinden 11 kilo esrar çıktı - Haberler

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Yakıt tankının içinden 11 kilo esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yakıt tankının içinden 11 kilo esrar çıktı

Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankı içerisinde 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankı içerisinde 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda LPG yakıt tankına gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Narkotik, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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