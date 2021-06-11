Yakıt tankeri şarampole devrildi

Yakıt tankeri şarampole devrildi Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda kontrolden çıkan yakıt tankeri, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Yakıt tankeri şarampole devrildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda kontrolden çıkan yakıt tankeri, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yakıt tankerinin boş olması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 30'uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt tankeri, kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Bariyerleri deviren tanker, şarampole uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine çağrılan vinç, içerisinin boş olduğu tankeri devrildiği yerden kaldırarak çıkarttı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin