Yakıt tankeri şarampole devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yakıt tankeri şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | 3. Sayfa

Yakıt tankeri şarampole devrildi Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda kontrolden çıkan yakıt tankeri, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Yakıt tankeri şarampole devrildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda kontrolden çıkan yakıt tankeri, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yakıt tankerinin boş olması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 30'uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt tankeri, kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Bariyerleri deviren tanker, şarampole uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine çağrılan vinç, içerisinin boş olduğu tankeri devrildiği yerden kaldırarak çıkarttı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakıt tankeri şarampole devrildi
Yakıt tankeri şarampole devrildi
Yakıt tankeri şarampole devrildi
Yakıt tankeri şarampole devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Bülent Turan Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yakıt tankeri şarampole devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 21:07:02. #1.16#

title