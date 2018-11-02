Yakıt tankeri radar aracına girdi: 1 polis yaralı

Polisin radar aracına yakıt tankeri çaptı

KİLİS - Kilis'te, radar uygulaması yapan trafik aracına yakın tankerinin çarpması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep Karayolu 15'inci kilometresinde Gaziantep'ten Kilis'e hareket halindeki Yaşar İnal yönetimindeki 79 EG 897 plakalı yakın tankeri uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinin sivil radar uygulama aracı olan 79 AH 637 plakalı araca çarptı. Kazada radar aracında bulunan T.T. adlı polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru T.T. Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma olayla ilgili soruşturmaya başladı. Yakın tankerinin sürücüsü Yaşar İnal gözaltına alındı.