Yakıt Tankeri ile Kamyonun Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi
– Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakıt tankeri ve kamyonun karıştığı kazada ölü sayısı 11'e yükseldi.
– Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakıt tankeri ve kamyonun karıştığı kazada ölü sayısı 11'e yükseldi.
Yerel medya Gombe-Yola kara yolunda meydan gelen kazada kamyon ile çarpışan yakıt tankerinde patlama meydana geldiğini; ardından tankerin ve yakıtın dağıldığı kaza alanının yandığı duyurdu.
Yerel basın dün geç saatlerde meydana gelen kazada şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiğini; 4'ü ağır 14 kişinin de yaralı olarak tedavi altında bulunduğunu yazdı.
Kaynak: DHA