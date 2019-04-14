Yakıt Tankeri ile Kamyonun Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Yakıt Tankeri ile Kamyonun Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

– Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakıt tankeri ve kamyonun karıştığı kazada ölü sayısı 11'e yükseldi.

Yakıt Tankeri ile Kamyonun Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakıt tankeri ve kamyonun karıştığı kazada ölü sayısı 11'e yükseldi.

Yerel medya Gombe-Yola kara yolunda meydan gelen kazada kamyon ile çarpışan yakıt tankerinde patlama meydana geldiğini; ardından tankerin ve yakıtın dağıldığı kaza alanının yandığı duyurdu.

Yerel basın dün geç saatlerde meydana gelen kazada şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiğini; 4'ü ağır 14 kişinin de yaralı olarak tedavi altında bulunduğunu yazdı.

Kaynak: DHA
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