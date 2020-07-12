Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü Elazığ'da yakıt tankeri devrildi, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da yakıt tankeri devrildi, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö idaresindeki 23 AP 366 plakalı mazot dolu yakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yara almayan sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de olası bir duruma karşı önlem aldı.

Tanker, vinç yardımı ile kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

Kaynak: İHA