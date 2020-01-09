Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar
Haberler » Güncel » Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar - Haber

Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar

Hindistan'da yakıt taşıyan kamyon ile okul servisi çarpıştı.

09.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:06
Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar

'da yakıt taşıyan kamyon ile okul servisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından art arda meydana gelen patlamalar, amatör kameralarca kaydedildi. Kazanın ardından otobüste bulunan 26 çocuğun kurtarıldığı ve kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Kaza, Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Surat kentinde meydana geldi. Yakıt tüpleri taşıyan kamyon ile 26 çocuğun bulunduğu okul servisi çarpıştı. Kamyonun kaza sonrası alev almasıyla birlikte art arda patlamalar meydana geldi. Yerel medya, patlamaların hemen öncesinde çocukların kurtarıldığını, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Yanan kamyonun görüntüsü-Art arda patlamalar-Yükselen alevler

-Detaylar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler