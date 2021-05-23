Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı
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Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı Gözaltına alınan sürücü ile yanındaki kişi tutuklandı Adana'da bir otomobilin yakıt deposunda 14 kilo esrar ele geçirildi.

Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı

Gözaltına alınan sürücü ile yanındaki kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da bir otomobilin yakıt deposunda 14 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları oluşturulan kontrol noktasında inceleyen polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Polis, araçta hassas burunlu narkotik köpek 'Uzi' ile arama yaptı. Ekipler, Uzi'nin aracın bagajındaki yakıt deposuna tepki vermesi üzerine detaylı arama yaptı.

Yakıt deposunun içerisine gizlenmiş 72 paket halinde 14 kilogram takoz esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü İ.A. ile yanındaki Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ile Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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