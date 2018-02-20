Yakıt Deposundaki Uyuşturucuyu "Kurt" Buldu

Sivas'ta, uyuşturucu dedektör köpeği "Kurt"un da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas- Erzincan karayolundaki yol kontrolü ve uygulama noktasında içerisinde T.T. (26) ve F.K'nin (34) bulunduğu otomobili durdurdu.

Uyuşturucu dedektör köpeği "Kurt"un tepki vermesi üzerine otomobilde arama yapan polisler, aracın yakıt deposu kısmında zulalanmış 13 plastik su şişesi içerisinde 3 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Polisler, otomobilin dikiz aynasında asılı süs içerisinde de bir miktar uyuşturucu buldu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.