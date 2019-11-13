Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı
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Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.

13.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:45
Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.

Aksaray İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında A.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın yakıt deposuna plastik şişeler içerisinde gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ve 744 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü A.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı
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