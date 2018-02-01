Yakıt deposunda 2 kişi yakalandı

KİLİS - Gümrük Muhafaza ekipleri Kilis Öncüpınar sınır kapısında Suriye'den bir kamyonun yakıt deposunda iki kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinilen bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun boş yakıt deposunda Suriye vatandaşı olduğu belirlenen iki kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı sorgunun ardından 2 kişi sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi müdürlüğüne teslim edildi.