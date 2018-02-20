Yakıt Deposuna Zulalanmış Uyuşturucuyu 'Kurt' Buldu

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otomobilde uyuşturucu dedektör köpeği 'Kurt'un tepki vermesi üzerine yapılan aramada yakıt deposunun içerisine zulalanmış 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında Erzincan-Sivas karayolundaki kantar uygulama noktasında İzmir plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde uyuşturucu dedektör köpeği 'Kurt' ile yapılan aramada köpeğin aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposuna zulalanmış şekilde 13 plastik su şişesi içerisinde yaklaşık 3 kilo ve aracı dikiz aynasına asılı süsün içerisinde de bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri otomobilde bulunan T.T. (26) ve F.K.'yı (34) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - SİVAS