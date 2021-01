Yakıştır kardeşler, dünyayı parmaklarıyla keşfetti

ANTALYA'da yaşayan yüzde 90 görme engelli Mert (18) ve Enes Yakıştır (10) kardeşler, küçük yaşlardan itibaren her şeyi parmaklarıyla dokunarak öğrendi. Bir şey kırıldığında içindeki mekanizmayı merak eden kardeşler, ailelerinin yardımıyla parmaklarını cisimler üzerinde gezdirerek işlevini bilir hale geldi.

Antalya'da yaşayan Mehmet ve Nisbet Yakıştır çiftinin 3 çocuğundan Mert ve Enes, yüzde 90 görme engelli dünyaya geldi. Kardeşler, küçük yaşlarda ellerine geçen cisimleri parmaklarıyla dokunarak öğrendi. Babası ise çocuklarının merak ettiği birçok mekanizmayı ellerine vererek yardımcı oldu. Ortanca kardeşleri Mazlum (14) ise görme engelli ağabeyi Mert'i gezmeye çıkardığında onun gözü oldu, küçük kardeşi Enes'e ise bisiklet sürmeyi öğretti. Bilişim üzerine çalışmalar yapan Mert, program yazılımları ve kodlama işlemleri üzerine kendini geliştirdi. Google Geliştirici Grubu Antalya Ekibinin organizatörü seçilen Mert Yakıştır, tasarladığı birçok programı hayata geçirdi. Doğayı merak eden Mert Yakıştır, Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nü kazandı. Görme engelli Enes ise ağabeyi Mert'ten bilgisayar kullanmayı öğrendi. Makinelere merakı olan Enes birçok cismi söküp çıkararak parmaklarıyla dokunup her geçen gün yeni bilgiler ediniyor. Görme engelli Yakıştır kardeşlerin merakı, hedeflerinin peşinden koşmaya yardımcı oluyor.

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIMert Yakıştır, bilgisayar ve mobille alakalı projeler geliştirdiğini, kardeşleriyle birlikte mesajlaşma sohbet uygulaması yaptıklarını anlattı. Şu an akıllı rozet projesi üzerine çalıştığını belirten Yakıştır, daha birçok projesi olduğunu söyledi. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde kendisi gibi birçok görme engelli bireyle tanıştığını anlatan Mert Yakıştır, "Amacım var olan sorunları çözmeye çalışmak ve sorunun çözümüne örnekler ya da alternatifler ortaya koymak. Merak ettiğim için projelere yöneldim. Merakım küçüklükten geliyor. Alınan oyuncağın içinin parçalanması, motorunun söküp çıkarılması, lambaların patlatılmasından bugüne kadar geldik. Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'yle tanıştım. Orada yazılım eğitimleri aldım. Daha sonra bu yazılımları kendi arkadaşlarıma anlatma fırsatı buldum" dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜGoogle Geliştirici Grubu Antalya Ekibinin organizatörü seçildiğini anlatan Mert Yakıştır, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen kamplarda yazılım üzerine yapılan derslerine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da dikkatini çeken Yakıştır, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferansla görüşme şansı elde etti. Başarısıyla birçok kişiye örnek olan Mert Yakıştır, "Bu sayede birçok mühendis, girişimci ve firma sahibiyle tanıştım. Projelerin yapılış kurallarını öğrendim. Kendimi daha çok geliştirmek amacıyla Bakanlığın Aksaray'da bilişim üzerine kampı oldu. Oraya giderek, burada bulamadığım imkanları yakaladım. Orada öğrendiklerimi burada anlatma imkanı buldum. Birçok okula eğitimlere giderek öğretmenlik yaptım" diye konuştu.HEDEFLERİN PEŞİNDEN KOŞUYORGörme engelli kardeşiyle birçok etkinlik yaptıklarını vurgulayan Mert Yakıştır, "Kardeşim şu an Türkiye'deki birçok görme engelliden daha iyi bilgisayar kullanmayı biliyor. Kardeşim de benim gibi meraklı. Bilgisayar kullanmasını öğrendi. Bilgisayara yazıcı bağlanması, ağlar arası bağlanma gibi şeyleri biliyor. Ona birçok şey öğretiyorum. Daha 4'üncü sınıf ama birçok şey öğreneceğini biliyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Memleketim Diyarbakır'dan gelirken geçtiğimiz dağların rengini, büyüklüğünü merak ediyordum. Şimdi de coğrafya bölümündeyim. Telefonların nasıl çalıştığı, aramayı, bir yere girip çıkarken kullandığımız kartların işlevini merak ettiğim için bilişimci oldum. Merak ettiğim hedeflerin peşinden koşuyorum" dedi.CİHAZLARA DOKUNUP İNCELİYORVali Saim Çotur İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Enes Yakıştır, görme engelliler için hazırlanan hikaye kitaplarını evde okuyarak, ders çalışarak ve ağabeyleriyle birlikte vakitgeçirdiğini anlattı. Bilgisayar oynamayı sevdiğini aktaran Yakıştır, müziğe ilgisi olduğunu da belirtti. Enes Yakıştır, "Ağabeyim bana bilgisayar öğretiyor. Legodan araba, tren yapıyorum. Oyuncak arabaların motorlarını söküp çıkarıyorum bu sayede motorların nasıl çalışacağını öğrendim. İnceleyerek öğrendim. Arabanın içini açıyorum. Babamla tamir ediyoruz onlara dokunup inceliyorum. İlerde makine mühendisi olmak istiyorum. Çünkü gittiğim evlerin asansörlerini inceliyorum nasıl çalıştığını merak ediyorum o mekanizmaya ilgim var" diye konuştu.BİSİKLETE BİNİYORKoronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamadığını belirten Enes Yakıştır, "Dışarıda gezmek daha iyi ama gezemiyoruz. Hafta içi sokağa çıkma yasağının olmadığı zamanlarda bisiklete biniyorum, parkta oynuyorum ama çevremdekilerle mesafeme dikkat ediyorum" dedi.GÖRME ENGELLİ KARDEŞLERİNİN 'GÖZ'CÜSÜOrtanca kardeş Mazlum Yakıştır, "Ağabeyim ve kardeşime yardım ediyorum, onların gözcüsüyüm. Ağabeyim bana bilgisayar öğretiyor ben de onlara yardımcı oluyorum. Enes'e bisiklete binmeyi öğrettim. Ağabeyim bilgisayarını kullanırken sıkıntı olduğunda ben yönlendiriyorum. Dışarda hep birlikte geziyoruz. Bir engel olduğunda sağa sola gitmesinde yardımcı oluyorum. Kollarına sarılıp geziyoruz. Gezmeyi çok seviyoruz" diye konuştu.'ENGELLİ ÇOCUKLARINIZI GELİŞTİRİN'Anne Nisbet Yakıştır, görme engelli çocuklarının toplumla uyum sağlaması için elinden gelen her şeyi yaptıklarını anlattı. Çocuklarının gezmeyi çok sevdiğini belirten Yakıştır, "Her yeri gezdiriyoruz. Gelişmelerini sağlıyoruz. Kimsenin gitmediği yerlere biz götürüyoruz. Öğrensinler bilsinler diye. Mert şu an Antalya'yı ezbere biliyor. Durakları saya saya gidiyor. Şimdi herkes Mert'e hangi durakta ineceklerini, nereye gideceklerini soruyor. Çünkü biz onları geliştirdik. Tüm görme engelli çocukların da gelişmelerini istiyoruz. Eve kapalı kalmasınlar. Onların da dışarıda gezmeye hakları var. Her şeyi öğrensinler" dedi.'PARMAĞI ONUN BİR GÖZÜ'

Baba Mehmet Yakıştır, çocukları görme engelli doğduğunda çok zor zamanlar geçirdiğini aktardı. Ebeveynlerinin engelli çocuklarını o halde kabullenmesi gerektiğine vurgu yapan Mehmet Yakıştır, "İlk olarak çocuklarıma bisiklet aldım. Bisiklete binmeyi öğrettim, bir şey kırıldığı zaman eline verirdim. Telefonun içini açtığımda ne olduğunu bilmesi lazım. Arabanın kaputunu açıyorum. Aküyü, motoru merak ettikleri ne varsa gösteriyorum. Bunu özgür yaşaması için öğrenmesi lazım. Hiçbir şey ellemediği için onu anlayamaz. Çünkü bir parmağı onun bir gözü. Parmağıyla görmesi lazım. Her engelli aile çocuklarını sıkmasın, her şeyi öğretsinler. O çocuk da gelişir büyür zaten. Şu an ben onlara muhtacım. Bankacılık havale işlemleri, telefon kullanımı gibi şeyleri Mert'ten öğreniyorum. Ben cahil kaldım onlar benden daha ileri bir seviyede. Her şeyi Mert'e soruyorum. Bu çok güzel bir duygu" diye konuştu.

