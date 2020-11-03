Yakışıklı filmi oyuncuları kimler? Yakışıklı filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi? Yakışıklı filmi konusu nedir?
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Yakışıklı filmi oyuncuları kimler? Yakışıklı filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi? Yakışıklı filmi konusu nedir?

03.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:46
Yakışıklı filmi oyuncuları kimler? Yakışıklı filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi? Yakışıklı filmi konusu nedir?

Yakışıklı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Yakışıklı filmi yeşilçamın ilgi çekici filmlerinden biri oldu. Peki, Yakışıklı filminin konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede çekildi?

Yakışıklı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeşilçam klasikleri arasında yer alan 1987 yılı yapımı Türk filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Ayşegül Uygurer filmin başrollerinde yer alıyor. Seksenli yıllarda oldukça meşhur olan telsiz ile arkadaş bulma yöntemi ile tanışan Selim ve Aliye'nin hikayesi filmde konu alınıyor. İşte Yakışıklı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim, bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsizde kullandığı kod adı Yakışıklı'dır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kız olan Aliye ile çıkmaya, ardından da evlenmeye karar verirler. Hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de evlenmelerine karşı çıkar. Maddi imkânsızlıklar ve önlerinde bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan Selim ve Aliye yeni evlenmelerine rağmen ev bulamamışlar ve sokakta kalmışlardır. Sonunda isyan eden Selim, eşi Aliye'yi de yanına alarak yeni yapılan bir sitede boş bir daireye girer ve bu evden çıkmayacağını söyler, ancak sonunda polis tarafından evden çıkarılmışlardır.

YAKIŞIKLI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Selim

Ayşegül Uygurer - Aliye

Ülkü Ülker - Mualla

Tuncer Sevi - Mualla'nın kocası

Muharrem Gürses - Selim'in dedesi

Güzin Özipek - Selim'in annesi

Renan Fosforoğlu - Aliye'nin babası

Hüseyin Kutman - Yazı işleri müdürü Ragıp bey

Yönetmen: Orhan Aksoy

YAKIŞIKLI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yakışıklı filmi, Yeşilçam klasikleri arasında yer alan 1987 yılı yapımı Türk filmidir.

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