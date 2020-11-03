Yakışıklı filmi konusu nedir? Yakışıklı oyuncuları ve Yakışıklı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yakışıklı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yakışıklı konusu, özeti ve Yakışıklı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yakışıklı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yakışıklı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yakışıklı filmini izleyecek olanların merak ettiği Yakışıklı konusu nedir, Yakışıklı oyuncuları kimler ve Yakışıklı özeti gibi konuları inceliyoruz.

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsiz kodu ise yakışıklıdır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kızla çıkmaya, ardındanda evlenmeye karar verirler. Ancak hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de karşıdır. Maddi imkansızlıklar ve önlerindeki bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan iki genci trajik komik olaylar beklemektedir.

YAKIŞIKLI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Orhan Aksoy

Oyuncular:Kemal Sunal, Renan Fosforoğlu, Muharrem Gürses, Güzin Özipek, Ülkü Ülker

Tür: Komedi, Drama