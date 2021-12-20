Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ta yakınlarının haber alamadığı İsa Durgut'un (52) evine giden polis, kapıyı açmak için itfaiye çağırdı.

ZONGULDAK'ta yakınlarının haber alamadığı İsa Durgut'un (52) evine giden polis, kapıyı açmak için itfaiye çağırdı. Merdivenle eve ulaşıp içeri giren itfaiyeci, İsa Durgut'u uyurken buldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. İsa Durgut'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Durgut'un evine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis, kapıyı açan olmayınca itfaiyeyi çağırdı. Merdivenle birinci kattaki dairenin balkonuna ulaşıp pencereyi açarak içeri giren itfaiyeci, Durgut'u uyurken buldu. İsa Durgut, uyuyakaldığını, telefon ve kapı zilini duymadığını söyledi. Olayın ardından tutanak tutan ekipler, evden ayrıldı.


Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Son Dakika | Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

 Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title