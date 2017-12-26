Yakınlarını Kaybettiği Kansere Savaş Açtı

BİLAL ALTIOK - Ailesinden beş kişiyi kanserden kaybeden veteriner hekim Öztürk Sarıca, Burdur Gölü kıyısında kurduğu doğa merkezinde gönüllü eğitmenlerin de desteğiyle yediden yetmişe herkesin kansere karşı bilinçlenmesi için faaliyetler yürütüyor.



Burdur Gölü kıyısında 13 yıl önce kurduğu Lisinia Doğa Proje Merkezinde betonarme yapılaşmadan uzak doğal bir yaşam süren 47 yaşındaki Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden üç kişiyi kanserden kaybettiğinde merkezi kurma fikrinin doğduğunu, harekete geçtiğinde anne ve babasının da kanser olduğunu söyledi.



Merkezi kurduktan kısa süre sonra anne ve babasını kaybettiğini aktaran Sarıca, Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin "kansere karşı doğa" projesi olarak başladığını belirtti.



Merkezi inşa ederken eski yıkılmış evlerdeki ardıç ağaçlarını kullandıklarını anlatan Sarıca, merkezin mimarisinde en çok dikkati çekenin kuleler olduğunu ifade etti.



Sarıca, şunları söyledi:



"Kulelerde kanser ve doğal hayatla ilgili bilgileri açık alanda insanlara sunuyoruz. İnsanlar buradaki resimlerden neyin kansere sebep olduğunu, doğal hayatın nasıl bozulduğu gözlemleyebiliyor. Alandaki ve kulelerin içindeki afişler, gürültü, hava, elektromanyetik, gıda, toprak, kimyasal ve su kirliliğiyle ilgili bilgi ve görseller içeriyor ayrıca ziyaretçiler için düzenlenen bilgilendirme toplantılarında nelerin kansere sebep olduğu, doğadaki bozulmaların nasıl kansere sebep olduğu gibi slaytlar ve videolar gösteriliyor. Doğa Okulu Projesi'yle ziyaretçiler bilinçlendiriliyor. Açık alanda yapmış olduğumuz görsellerle kansere karşı bilinçlendirme projelerini gösteriyoruz. Diğer taraftan okullara gidilerek öğrencilere kanserden uzak kalmanın yollarını anlatıyoruz. Alana gelenlere kanserden nasıl uzak kalınabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların doğayı nasıl tükettiğini içeren görseller sunuyoruz. Görseller, insanların nasıl doğaya yakın yaşayabileceği, nasıl kanserden uzak durabileceği konusunda bilgilendirmeler içeriyor."



Kulelerde, özellikle zararlı kimyasalların neler olduğunu, doğadaki kirlenmeyi, zararlı kimyasalların hangi süreçte kansere yol açtığını, zararlı kimyasalların doğal alanları nasıl hızla bozduğunu göstermeye çalıştıklarını ifade eden Sarıca, doğal alanların bozulmuş durumlarını gösteren çeşitli boyutlarda renkli baskılarla eğitimler verildiğini dile getirdi.



Binlerce öğrenciye ve ziyaretçiye eğitim



Eğitimlerin gönüllü doğa eğitmenleri ve kendisi tarafından verildiğini anlatan Sarıca, şunları kaydetti:



"Gönüllü Doğa Korucusu Projesi kapsamında merkeze gönüllü olarak gelenler, Lisinia Doğa Okulu kapsamında eğitmen olabilmek için 'eğitmen eğitimi' programına dahil olur. Okullarda ve merkezde eğitimler veriliyor. Merkezde yer alan 'kanser evi' ve kanser piramitleri kapsamında ziyaretçilere destek veriliyor. Gönüllü doğa eğitmenlerimizle yıllık ortalama bin 700 ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi ile 60 bin ziyaretçiye alandaki görseller kullanılarak eğitim veriliyor. Bin kadar gönüllüyü de merkezde misafir ediyoruz. Eğitimler, kanser türleri, kanserin nedenleri, kansere neden olan yiyecekler, organik beslenme, kirlilik ve kirliliğin yol açtığı hastalıklar, doğanın yıkılmasının sebepleri, doğadaki bozulmalarla kanser arasındaki ilişki, zararlı kimyasalların doğayı nasıl bozduğu, insanlarda kansere nasıl sebep olduğu gibi konu başlıklarından oluşuyor."



Çalışmalarını, bağış ve hibe kabul etmeden kendi imkanlarıyla yürüttüklerini söyleyen Sarıca, köy kahvelerinde de doğanın korunması ve kanserle ilgili bilgilendirme yaptıklarını, Akça Köy Lavanta Deresi Projesi kapsamında köyün gençleriyle aromatik bitkiler yetiştirdiklerini anlattı.



Sarıca, doğa projeleri ve kansere karşı farkındalık oluşturan kuleleri ile Tayvan'da 3 Kasım 2018 - 24 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek "EXPO 2018 Taichung"a davet edildiklerini sözlerine ekledi.