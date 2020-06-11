Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda koronavirüs çıkınca apartman karantinaya alındı
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Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda koronavirüs çıkınca apartman karantinaya alındı

Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda koronavirüs çıkınca apartman karantinaya alındı Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde yakınlarına ziyarete giden iki kişide koronavirüs tespit edilince ikamet ettikleri 3 katlı apartman karantinaya alındı.

11.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:23

Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda koronavirüs çıkınca apartman karantinaya alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde yakınlarına ziyarete giden iki kişide koronavirüs tespit edilince ikamet ettikleri 3 katlı apartman karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Burada yapılan testlerde 2 kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine şahısların yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Apartman, görevliler tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı. Öte yandan Kayseri'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2 müstakil ev, Battaltgazi Mahallesi'nde bir apartman, Selçuklu Mahallesi'nde bir apartman, Hacılar İlçesi Beğendik Mahallesi'nde bir ev ve Sarız İlçesi'ne bağlı İncemağara köyünde de 5 hanenin karantinaya alındığı öğrenildi.

Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda koronavirüs çıkınca apartman karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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