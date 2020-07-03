Yakınlarına misafirliğe gittiler, covid-19 bulaştırdılar
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Yakınlarına misafirliğe gittiler, covid-19 bulaştırdılar

Yakınlarına misafirliğe gittiler, covid-19 bulaştırdılar -Evinde misafir ağırlayan ailede korona çıktı Kastamonu'dan Daday ilçesine yakınlarını ziyarete giden ailede yeni tip korona virüs hastalığı tespit edildi.

03.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:08

Yakınlarına misafirliğe gittiler, covid-19 bulaştırdılar

-Evinde misafir ağırlayan ailede korona çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'dan Daday ilçesine yakınlarını ziyarete giden ailede yeni tip korona virüs hastalığı tespit edildi. Misafirliğin ardından bir süre sonra rahatsızlanan aile, hastaneye başvurması sonucu yapılan testlerinde iki kişide Kovid-19 hastalığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde ikamet eden bir aile, Kastamonu'dan gelen misafirlerini evinde ağırladı. Aile, bir süre sonra rahatsızlanması sonucu Kastamonu'da özel bir hastaneye müracaat etti. Burada yapılan yeni tip korona virüs hastalığı testinde ailede Kovid-19 hastalığı görüldü. Aile, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, aile ile temasta olduğu öğrenilen kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Aynı aileden iki kişi de Kovid-19 hastalığı görülmesi üzerine ailenin ikamet ettiği apartman da karantinaya alındı.

Öte yandan yetkililer, hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bu yüzden maske takılması gerektiğini ve sosyal mesafe kurallarına da uyulmasını istedi.

Ayrıca Daday'da görülen yeni tip korona virüs vakası, şu ana kadar ilçede ilk kez görülmüş oldu.

Yakınlarına misafirliğe gittiler, covid-19 bulaştırdılar

Kaynak: İHA

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