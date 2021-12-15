Yakınları teröristlerce öldürülen Tel Rıfatlılar, 6 yıldır evlerinin hasretiyle yaşıyor (2)

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinden YPG/PKK'lı teröristlerce göç ettirilen ve yakınları terör örgütü tarafından öldürülen yaklaşık 250 bin sivil, sığındıkları Azez ilçesinde yaklaşık 6 yıldır uzak kaldıkları evlerinin özlemiyle yaşıyor.

Terör örgütünün, Rusya'nın desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ilçesini ele geçirmesinin ardından göç eden yaklaşık 250 bin Tel Rıfatlı, sığındıkları Azez ilçesinde yaklaşık 6 yıldır evlerinden uzakta yaşıyor.

Göç sırasında teröristlerce açılan ateş yüzünden pek çok kişi yakınlarını kaybetti.

Yerinden edilen Tel Rıfatlıların büyük bir kısmı muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

AA muhabiri, örgütten kaçarak doğup büyüdükleri evlerinden 2 kilometre uzaklıktaki Azez ilçesinde sıla hasreti çeken Tel Rıfatlı sivillerle görüştü.