Yakınları tarafından ölü bulundu İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde İbrahim Dinçoğlu, evinde ölü bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde İbrahim Dinçoğlu, evinde ölü bulundu.

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi 6221/1 Sokak'ta oturan İbrahim Dinçoğlu, yakınları tarafından ölü bulundu. Belediye doktorunun yaptığı ilk incelemede, Dinçoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dinçoğlu'nun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Dinçoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA