Yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden yaşlı kadın gözyaşı döktü
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Yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden yaşlı kadın gözyaşı döktü

Yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden yaşlı kadın gözyaşı döktü
03.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:36

Antalya'da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden 75 yaşındaki yaşlı kadın, polisten yardım istedi.

Antalya'da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden 75 yaşındaki yaşlı kadın, polisten yardım istedi.

Kepez ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibi, Şehitler Parkı'nda, bastonu yardımıyla güçlükle yürüyebilen 75 yaşındaki Fatma B'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu uyarısı yaptı.

Bu sırada gözyaşı döken yaşlı kadın, kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu iddia etti.

Polislerden yardım isteyen Fatma B, "Beni Valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar." dedi.

Yaşlı kadın, şikayet başvurusu alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Fatma B, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinden zorla çıkartıldığını öne sürerek çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Antalya'da başka kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B, "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare olarak Akseki'deki köyümde bulunan evimde kalırım." diye konuştu.

Yaşlı kadın, şikayetçi olmayacağını belirtmesi üzerine polis ekipleri tarafından Teomanpaşa Mahallesi'ndeki yakınlarına teslim edildi.

Fatma B'nin yakınlarının polise, olayın yanlış anlaşılma ve yaşlı kadının alınganlık göstermesinden kaynaklandığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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