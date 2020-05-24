Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti BOLU'da şehit aileleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

BOLU'da şehit aileleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Bolu'da şehit aileleri, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Şehitler Mezarlığı'na götürüldü. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in de katıldığı ziyarette şehit yakınları mezarların başına giderek dualar okudu. Daha sonra okunan duaların ardından, Bolu Valisi Ahmet Ümit şehit yakınları ile bayramlaştı.

Kaynak: DHA