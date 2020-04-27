Yakınları merak etti, evinde ölü bulundu
BURSA'nın İznik ilçesinde, yalnız yaşayan Ahmet Tuna (56) evinde ölü bulundu.
27.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:38
BURSA'nın İznik ilçesinde, yalnız yaşayan Ahmet Tuna (56) evinde ölü bulundu.
Olay, dün İznik ilçesindeki Yeşil Cami Mahallesi Topkapı Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Tuna'ya yakınları ulaşamadı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan aile üyeleri, polis ile sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Ahmet Tuna'nın cansız bedenini buldu. Tuna'nın cenazesi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ahmet Tuna'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Kaynak: DHA